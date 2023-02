ECD treedt op tegen hamsteren en prijsopdrijving; gascilinders in beslag genomen

De Economische Controledienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft controlewerkzaamheden uitgevoerd in Paramaribo en Para.

Er zijn een aantal ernstige overtredingen geconstateerd, waarbij er sprake was van hamsteren van gascilinders bij winkel M. op Beekhuizen. Hiernaast was er ook prijsopdrijving geconstateerd bij Mark C. te La Vigilantia. Er zijn gascilinders in beslag genomen. De bevoegdheden voor in beslagname en boete ligt bij EZ en het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname.

Tijdens de controle in het magazijn van winkel M. zijn er 13 volle gascilinders van 28 lbs aangetroffen, nadat er werd aangegeven door de winkelier dat er geen cilinders zijn. De winkelier is voor deze overtreding als bewaarder aangesteld en mag de gascilinders niet ten verkoop aanbieden.

Bij Markt C. zijn er 31 volle gascilinders van 28 lbs en 15 volle van 20 lbs in beslag genomen door de ECD- ambtenaren, nadat er ontdekt werd dat die duurder worden verkocht dan toegestaan.

Het ministerie van EZ roept de winkeliers op om te allen tijde mee te werken bij de controlewerkzaamheden door de ECD-ambtenaren.

De Surinaamse samenleving wordt opgeroepen om elk vermoeden van prijsopdrijving en hamsteren door te geven. Klachten kunnen nog steeds worden doorgegeven via het verkort nummer 1940, Whatsapp +5978530915 en op het telefoonnummer 483949.