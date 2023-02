Twee verdachten aangehouden na diefstal aluminiumboot

De Politie van Domburg heeft afgelopen week twee verdachten aangehouden in verband met de diefstal van een aluminiumboot. Dit nadat er in de maand januari aangifte van diefstal van de boot werd gedaan bij de politie in Suriname.

Na uitgewerkte informatie kwam een vrachtwagen in beeld, welke door de benadeelde in de maand februari te Blauwmeer werd gesignaleerd.

Er werd in de directe omgeving een onderzoek ingesteld door de Surinaamse politie, waarbij de boot van de benadeelde als ook de vrachtwagen van de vermoedelijke verdachte werden aangetroffen. Deze werden in beslag genomen voor verder onderzoek.

Na goed speurwerk kwamen twee verdachten in beeld, welke op twee verschillende adressen in het ressort Paranam door de politie van Domburg werden aangehouden en in verzekering werden gesteld.