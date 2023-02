Steekpartij na woordenwisseling tussen security en aanhangers car-audio battle

Bij een car-audio battle zaterdagavond op een adres aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg in Suriname, is een woordenwisseling tussen de aanwezige security en aanhangers geëscaleerd in een steekpartij.

Vernomen wordt dat de beveiliging een groep aanhangers aansprak omdat ze tegen een hekwerk leunde. Dit viel niet in goede aarde bij de groep, waarbij er een woordenwisseling is ontstaan die uitmondde in een vechtpartij.

Een van de security guards haalde tijdens de vechtpartij een mes tevoorschijn en stak daarmee een van de aanhangers in zijn rug. Een collega kwam tijdens de vechtpartij te vallen en raakte gewond aan zijn voorhoofd.

De gewonde aanhanger en security guard werden per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. De beveiliger mocht na behandeling naar huis, terwijl het slachtoffer met steekverwonding ter observatie is opgenomen in het ziekenhuis.

De politie van Santodorp is na de melding ter plaatse geweest voor onderzoek. Er werden drie aanhangers en een security guard overgebracht naar het bureau.

Volgens getuigen verklaringen blijkt dat de security guard die overgebracht is naar het politiebureau, degene is die de aanhanger heeft gestoken. De beveiliger is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.