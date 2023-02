Proces tegen Henk Rommy (71) in dubbele moordzaak gestart

Bij de rechtbank in Amsterdam is vandaag het proces gestart waarbij Henk Rommy, alias ‘de Zwarte Cobra’, zich moet verantwoorden voor een dubbele moord in Antwerpen bijna dertig jaar geleden.

De in Suriname geboren Rommy zou volgens het Openbaar Ministerie de opdrachtgever zijn geweest voor de moord op de Griekse diamantair en drugshandelaar Henie Shamel (55).

De inmiddels 71-jarige Rommy werd in 2006 schuldig bevonden aan het voornemen om xtc-pillen Amerika binnen te smokkelen en moest een straf van zestien jaar uitzitten in de Verenigde Staten. Begin 2021 zette hij weer voet op Nederlandse bodem.

Maar kort na zijn landing werd hij aangehouden omdat hij nog een straf van veertien maanden uit moest zitten voor het smokkelen van hasj. Toen hij in zijn cel zat, kreeg hij te horen dat hij werd vervolgd voor een dubbele moord in Antwerpen.

Inmiddels kampt hij met gezondheidsproblemen en mede om die reden werd hij in juni van vorig jaar tijdelijk vrijgelaten in afwachting van zijn proces.