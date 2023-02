Winkelier beschoten bij gewapende overval op supermarkt

Vijf gewapende en gemaskerde criminelen hebben zaterdagavond een overval gepleegd op een supermarkt aan de Bilingahoutweg in Suriname. De winkelier werd daarbij beschoten, maar werd niet geraakt.

De winkelier verklaarde tegenover de Surinaamse politie dat hij na sluitingstijd van de supermarkt, zou gaan jagen met een vriend. Hij sloot de winkel af, met de zijdeur nog open en liep vervolgens naar de keuken om wat te eten. Daarna zette hij zijn vuistvuurwapen en jachtgeweer gereed om die mee te nemen.

Plotseling zag hij vijf gemaskerde mannen, allen gekleed in het zwart, in het pand. Bij die gelegenheid schoot een van de overvallers op de winkelier. Het afgevuurde schot raakte het slachtoffer niet, maar een televisie die een kogelinslag vertoond.

De winkelier probeerde zijn wapen te pakken, maar werd door het vijftal overmeesterd. Zijn vrouw die nog in de winkel achter de kassa bezig was de dagopbrengst te tellen werd onder schot gehouden. Een van de daders pakte al het geld van haar af.

De ondernemer moest slagen incasseren en de rovers aanwijzen waar hij waardevolle spullen had bewaard. De woonruimte werd door de rovers overhoopgehaald. De daders sloegen de winkelier tijdens de beroving op het hoofd, waardoor hij een barstwond opliep.

Nadat de rovers alles hadden bemachtigd lieten ze de winkelier gekneveld achter. Zijn vrouw werd niet gekneveld. Zij bevrijdde haar man, waarna de winkelier en zijn vrouw een achtervolging zette. Tijdens de achtervolging werd de politie ook op de hoogte gesteld van het voorval, die meteen actie ondernam. Het slachtoffer verloor de auto van de daders uitzicht.

De rovers waren met een witte Toyota Vitz en maakten een vuistvuurwapen, een jachtgeweer, 6.000 USD, de dagopbrengst in SRD, belkaarten en dozen sigaretten van het merk Morello buit.

Na middernacht lukte het de sterke arm om aan de Van Kallenweg in Suriname vijf verdachten aan te houden. Ze werden door surveillerende prowagens aangehouden. Op deze verdachten is de buit niet teruggevonden. Ze zijn in het belang van het onderzoek overgedragen aan politie Houttuin voor verhoor.