EBS geeft startsein voor elektriciteitsaansluiting Bambiproject

Honderd huishoudens te Bambiproject in het district Marowijne, zullen binnenkort voorzien zijn van stroom. Jarenlang is dit gebied zonder elektriciteitsaansluiting gebleven. Op zaterdag 11 februari is er middels het plaatsen van de eerste paal het startsein gegeven voor het elektrificatieproject te Moengo. Bij dit heugelijke feit waren onder andere functionarissen van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de Energie Bedrijven Suriname (EBS) aanwezig.

“Koko lampu no de mo”, jubelt Mario Leewani, bewoner van het Bambiproject. “Ik heb al drie jaar mijn ijskast staan zonder het te kunnen draaien. Deze ellende is nu afgelopen”, aldus Leewani. Met het plaatsen van de stroompaal is het project daadwerkelijk van start gegaan. Nu moet men er vaart achter zetten om zich te registreren en de huisinstallaties in orde te maken. “Wacht u niet totdat men klaar is met het netwerk, anders kunt u niet meer worden aangesloten”, waarschuwt Marcel Eindhoven, technisch directeur van de EBS.

De EBS heeft zich gecommitteerd aan het verdrag, The Letter of Intent (LOI) welke werd getekend in maart 2022 met de regering, waarin wordt onder andere aangegeven dat tot uiterlijk 2030 niemand meer ontstoken mag zijn van stroom.

Het bedrijf zal er dus voor zorgdragen dat alle bewoonde gebieden in Suriname aangesloten zullen worden op het elektriciteit netwerk, te beginnen met het Bambiproject in Moengo. Wel zullen de bewoners een erkende installateur in handen moeten nemen om de installaties uit te voeren. “Onkunde kan leiden tot kortsluiting en brand veroorzaken”, aldus plaatsvervangend President Commissaris Clifton Linga.

Leo Brunswijk, nieuwbakken algemeen directeur van de EBS zegt dat de snelheid van de uitvoering van het project afhankelijk is van het weer, transport en de bereikbaarheid van het gebied. Hij riep de bewoners ook op om hun installatie ten behoeve van hun huisaansluiting zo snel als mogelijk in orde te gaan maken om stagnatie te voorkomen: “Un set’ a installatie fu no kis’ stagnatie’, rijmde hij.

Brunswijk benadrukte nogmaals dat dit voor oponthoud zal zorgen als men niet aan deze verplichting voldoet. Ook zijn de bewoners op het hart gedrukt om op tijd aan hun betalingsverplichtingen te voldoen: “Gaat u op tijd betalen, als u dat niet doet zult u weer worden afgesloten, en dat wilt u niet.”

Verder geeft de directeur aan dat er voor grondkwesties waarbij bewoners door welke omstandigheid dan ook niet kunnen worden aangesloten ook oplossingen zullen worden gezocht. “Dit soort kwesties zullen juridisch worden bekeken.” Het streven is om eenieder van 1×24 uur stroom te voorzien in 2024.