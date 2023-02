Real Madrid wereldkampioen na 5-3 overwinning op Al Hilal

Real Madrid heeft zaterdagavond in Marokko het wereldkampioenschap voor voetbalclubs gewonnen. De Spaanse winnaar van de Champions League versloeg in de finale Al Hilal uit Saudi-Arabië met 5-3.

In de 13e minuut opende Vinícius Júnior de score voor Real Madrid na een knappe pass van Karim Benzema. In de 18e minuut bracht Federico Valverde de score op 2-0. In de 26e minuut antwoorde Al Hilal door een doelpunt van Moussa Maréga 2-1.

Na de rust werd het tempo aan beide kanten opgevoerd. In de 54e minuut liep Real verder uit na een doelpunt van Benzema 3-1. Niet lang daarna, in de 58e minuut, maakte Valverde 4-1 voor de Spaanse ploeg.

In de 63e minuut scoorde Luciano Vietto voor Al Hilal en bracht de stand op 4-2. Vinícius was nog niet klaar en maakte in de 69e minuut nog een goal voor Real 5-2. In de 79e minuut wist Vietto wederom het net te vinden voor Al Hilal 5-3.

Beide ploegen kwamen hierna niet meer tot scoren. Real Madrid heeft voor de vijfde keer beslag gelegd op de wereldtitel bij de clubs.