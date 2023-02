Pique: ‘Stap 1 een feit, maandag begint stap 2’

Activist Sibrano Pique is bijzonder tevreden over de opkomst bij zijn protestactie vrijdag op de hoek van de Dr. Sophie Redmond- en Zwartenhovenbrugstraat in Suriname.

Pique zegt dat de gehouden protestactie stap 1 van de vele grotere opkomende protestacties is, om de regering naar huis te sturen. Naar zijn zeggen is de tijd van dialoog voorbij, de regering moet aftreden.

De activist meent dat vanaf maandag stap 2 begint. Dan zal er volgens hem elke dag geprotesteerd worden totdat de regering opstapt.

Bij de protestactie van vrijdag zijn de demonstranten op een gegeven moment op de Zwartenhovenbrugstraat gaan zitten. Vervolgens hielden ze de hoek bezet. Het verkeer werd daardoor voor een lange tijd geblokkeerd.

DNA-lid Edward Belfort en activist Maisha Neus waren ook aanwezig. Zij hebben duidelijk gemaakt dat zij te allen tijde voor het volk zullen strijden voor een beter bestaan. Zij vinden ook dat de regering moet aftreden.

