Complete levensmiddelen pakketten van Fernandes Express zijn terug

Ze zijn terug: de complete levensmiddelen pakketten van Fernandes Express! Op veler verzoek, biedt Fernandes Express wederom haar superleuke online pakketten: basispakketten, brood en snackpakketten. Deze zitten vol van Surinaamse favorieten: Fernandes Kaas, Sishado marinades en Paloma rijst. Ook verschillende AH producten zijn te vinden in de pakketten.

Het basispakket is te verkrijgen in drie formaten: large, medium, small. Daarin zitten producten zoals rijst, aardappelen, uien, bruine bonen, kip en bokking. Ook het ontbijtpakket – met Fernandes kaas, brood en broodtoespijs – zijn aan te raden.

U kunt al een compleet Fernandes ontbijtpakket bestellen voor 24,50 euro. De pakketten kunt u snel en makkelijk bestellen via www.fernandes-express.com/basisgoederen.

Er is geen makkelijkere manier om familie en kennissen in Suriname te verwennen of te verrassen, dan door online een basis te bestellen en te laten bezorgen – TOT AAN HUIS!

En waar doet u dit allemaal? Op de Fernandes Express online shop natuurlijk! Fernandes Express is in 2019 gestart als een online shop en biedt internationale klanten het gemak van online shoppen en laten leveren in Suriname. Ook Surinaamse klanten doen er hun reguliere boodschappen.

Fernandes Express heeft in september 2022 haar eigen moderne webshop gelanceerd, met de nieuwste snufjes, maar dezelfde vertrouwde producten. De shop biedt uitgebreide betaalopties zoals: iDeal, MasterCard, Visa en nog veel meer. Dat betekent dat nu vanuit alle hoeken van de wereld besteld kan worden.

Neem gerust een kijkje! Laat ons weten wat u denkt: via onze online chatbox kunt u direct communiceren met een van onze medewerkers. Het assortiment passen we aan aan de hand van de wensen van onze klanten. Ook de klantenlijn van Fernandes Express is 24/7 via app bereikbaar op 597-8467797

Bestel gerust de leukste pakketten op Fernandes Express en geniet van de prettige ervaring bij het inkopen doen!

Download nu de mobiele applicatie om vanuit alle locatie’s te bestellen! Link voor de App Store en de Link voor de Play Store.

Fernandes Express – Iedereen weer Blij!