Belgische politie verijdelt aanslag op Miss België-verkiezing

De politie in België heeft zaterdagavond een mogelijke aanslag op de Miss België-verkiezing 2023 verijdeld. Een man had gedreigd om een aanslag te plegen tijdens de verkiezing zaterdagavond.

De politie nam de dreiging heel ernstig en een massale politiemacht was vanaf de middag aanwezig op het terrein van het theater waar de verkiezing werd gehouden.

Niet veel later werd een man opgepakt die in het bezit was van een vuurwapen. Ook in zijn wagen werden wapens aangetroffen. In totaal had hij vijf wapens bij zich. Wat het motief van de man is, is nog niet duidelijk.

Vlak voor de show van start zou gaan rond 20.30u, werd de zaal ontruimd omdat de politie op zoek was naar een wapen. Uiteindelijk werd de zaal een uur later vrijgegeven en ging de show om 21.40u van start, meldt de Vlaamse zender Eclipse TV.

De politie heeft de zaak in onderzoek.