RBTM schiet roofmoord verdachte bij arrestatie

De 36-jarige Sjulien L. van wie het Korps Politie Suriname een interne opsporing had gelast, is donderdag tijdens zijn aanhouding in Para door leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) beschoten in zijn been.

Sjulien wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan beroving, waarbij een slachtoffer is doodgeschoten. Dit gebeurde in de omgeving van bar-dancing Perola aan de Prinsessenstraat.

Sjulien werd volgens de politie betiteld als een vuurwapen gevaarlijke verdachte. Hij werd opgespoord en de RBTM-manschappen wisten hem te Prinispasi in het verzorgingsgebied van politie Rijsdijk aan te houden.

De verdachte is per ontboden ambulance voor medische behandeling vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Hij wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.