Minister Emanuël heeft onderhoud met Franse delegatie

Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft op haar kantoor bezoek ontvangen van een Franse delegatie. De delegatie bestond uit Nicolas de Lacoste, ambassadeur van Frankrijk in Suriname, Pierre Bourguignon directeur Agence Francaise De Development (AFD), Anne Mathieu, vertegenwoordiger van Frans-Guyana en Julie Granner projectcoördinator AFD.

Tijdens het onderhoud op 6 februari is er onder andere gesproken over projecten de gefinancierd worden door de Europese Unie. Het gaat in deze om het behouden van het tropisch regenwoud.

AFD-directeur Bourguignon gaf aan dat de Europese Unie een fonds beschikbaar heeft gesteld voor het opstarten van een project tussen Guyana en Suriname genaamd Sustainable Forest Livelihood.

Het doel van dit project is om duurzaam beheer van het bos te verbeteren, inclusief het levensonderhoud van de lokale gemeenschap. Er zal dus gewerkt worden aan monitoring van bosbouw in Suriname.

Ook ligt er in de planning om het bosbeheer te verbeteren zowel in Suriname en Guyana alsook de verbetering van de lokale gemeenschap en duurzaam levensonderhoud te garanderen.

Vanwege het beleidsgebied van het ministerie is besloten deze te benaderen voor een mogelijke samenwerking met betrekking tot het uitvoeren van diverse activiteiten die zullen voortvloeien uit dit project en die voordelig moeten zijn voor de gemeenschappen.

Dit project wordt in hoofdlijnen uitgevoerd door de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) en de World Wildlife Fund (WWF) Guyana die de activiteiten zullen uitzetten. De beginfase duurt 9 maanden waarbinnen de WWF belast zal zijn met de coördinatie van de diverse activiteiten. Er is in dit kader reeds een overeenkomst getekend tussen AFD en de Europese unie eind december 2022.

De rol van het ministerie in deze zal zijn om de communicatie tussen de inheemse en marron gemeenschappen en de genoemde organisaties sturing te geven.

Met het oog op de Free, Prior and Informed Consent oftewel FPIC-gedachte moeten deze gemeenschappen bij elke activiteit in hun woongebied daarvan op de hoogte gesteld worden. De gemeenschappen zullen daarbij zelf beslissen welke activiteiten uitgevoerd moeten worden.

Minister Emanuël gaf aan dat het doel van het ministerie is het binnenland tot ontwikkeling te brengen alsook de communicatie met de gemeenschappen opgang te houden en te verstevigen.

Partijen zijn na de formele gesprekken overeengekomen dat de samenwerking tussen AFD, SBB, WWF Guyana en het ministerie goed uitgewerkt moet worden. ROS wenst in deze een actievere rol te spelen in de besluitvorming en coördinatie voor wat betreft de uitvoering van de activiteiten.

Er is besloten dat deze samenwerking formeel zal worden opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst. Partijen zullen in dit kader weer bij elkaar komen.

AFD is sinds 2000 in Suriname gevestigd. Deze organisatie werkt samen met de Surinaamse overheid en richt zich op regionale samenwerking, met name op gezondheid, biodiversiteit en de energiesector, evenals water en sanitaire voorzieningen.