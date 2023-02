ECD voert ook winkelcontrole te Atjoni in Sipaliwini

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie In Suriname (EZ) heeft afgelopen woensdag winkelcontrole uitgevoerd te Atjoni in het district Sipaliwini.

Tijdens de controle is gebleken dat er sprake was van prijsopdrijving op pampers, aardappelen en bruine bonen in een winkel. De prijscalculatie is samen met de winkelier gepleegd en terstond werd de prijs teruggedraaid.

Daarnaast zijn twee winkeliers aangesproken om de prijs te plaatsen bij enkele goederen die geen prijsaanduiding hadden. Ook werd er een winkel aangedaan waar alles in orde was.

Het ministerie roept de samenleving op om elk vermoeden van prijsopdrijving door te geven op het verkort nummer 1940 en Whatsapp +5978530915. Vermeldenswaard is dat het ministerie elke maand een prijslijst publiceert van basis- en strategische goederen. De prijslijst voor de periode 28 januari – 10 februari 2023 is te vinden op de facebookpagina en op de website van het Surinaamse ministerie.