Door pa neergeschoten inbraakverdachte in verzekering gesteld

De 32-jarige verdachte Quincy M., die maandag door een penitentiaire ambtenaar werd neergeschoten toen hij bij de man aan het inbreken was, is op donderdag 9 februari in het ziekenhuis voorgeleid en na afstemming met het Openbaar Ministerie door de Recherche van Regio Paramaribo ingesloten.

Deze verdachte heeft op maandag 6 februari samen met een kompaan in het ressort Geyersvlijt ingebroken in een woning van de 47-jarige penitentiaire ambtenaar (pa) Brain L. De pa heeft van deze inbraak aangifte gedaan bij de Surinaamse politie.

Naar zeggen van de aangever schrok omstreeks 03.00 uur in de ochtend door een gerammel dat hij in zijn woning hoorde wakker. Hij greep naar zijn dienst vuistvuurwapen en ging op het geluid af. Bij die gelegenheid kwam hij in oogcontact te staan met twee manspersonen die zich in zijn woning bevonden.

Eén van de verdachten poogde daarbij onder zijn hemd te gaan, waarbij Brain die niet wist wat de man van plan was direct schoten loste in de richting van de twee verdachten. De twee inbrekers kozen het hazenpad achterna gezeten door de aangever. Buiten de woning loste de PA nog enkele waarschuwingsschoten om de twee vluchtende verdachten tot andere gedachten te brengen.

Kort hierna kreeg de politie van het Command Center een melding dat er een manspersoon twee straten verwijderd van het adres van de PA met een schotverwonding langs de weg lag. Bij een ingesteld onderzoek bleek het te gaan om de vluchtende verdachte Quincy die had ingebroken bij de aangever Brian.

Hij was niet aanspreekbaar en werd met een ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar er operatief moest worden ingegrepen.

Quincy die in verzekering is gesteld ligt nog onder politiebewaking in het ziekenhuis. Aan de aanhouding van de tweede verdachte wordt gewerkt. De Recherche van Regio Paramaribo is belast met het onderzoek in deze zaak meldt KPS.