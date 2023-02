U17 Selectie Suriname vertrekt vrijdag 10 februari naar Guatemala

Het ‘Onder 17’ voetbalteam van Suriname doet deze maand mee aan het Concacaf U17 Kampioenschap in Guatemala. Aan dit toernooi nemen landenteams uit Noord- en Midden- Amerika alsmede het Caribische gebied deel.

Suriname zit in groep H met Honduras, Haïti en El Salvador. De U17 Selectie vertrek vrijdag 10 februari naar Guatemala en zal op 12 februari uitkomen tegen Honduras, op 14 februari tegen Haïti en op 16 februari tegen El Salvador.

De aanvangstijden van de wedstrijden van Suriname zijn aangepast, omdat er vanwege TV rechten in Guatemala wijzigingen zijn opgetreden in de tijden. Deze zullen op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

De selectie, die onder leiding staat van Aldrin de Baas en Johan Vorswijk, bestaat uit voetballers van Surinaamse maar ook Nederlandse clubs. De namen zijn inmiddels bekend:

Verdedigers

Dalfour Ichael (Robinhood)

Lobman D’angelo (Ajax)

Amelo Faraji (Transvaal)

Francis Shane (ABSO)

Rigters Pharrell (PVV)

Kartosonto Chamylo (PVV)

Fonteni Jahlani (FC Utrecht)

Olfers Yamano (Telstar)

Middenvelders

Oudsten Rojendro (Telstar)

Warso Thierry (Leo Victor)

Pinas Denfinjo (Transvaal)

Pinas Serfinjo (Transvaal)

Campagne Lebron (FC Utrecht)

Aanvallers

Riedewald Kenzo (Ajax)

Puljhun Sanyika (Ajax)

Goodett Jermairo (Almere City)

Antomoi Riquelme (PVV)

Sijpenhof Darrell (Robinhood)

Keepers

Bona Chanero (Voorwaarts)

Chaar Tyron (FC Volendam)