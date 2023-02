Terreinwagen schept voetganger op Oost-Westverbinding

Op de Oost-Westverbinding in Suriname, heeft een terreinwagen een voetganger geschept. Het voertuig reed op voornoemde weg vanuit Moengo richting Paramaribo, toen het ter hoogte van Perica mis ging.

Het slachtoffer is een man die na de botsing bewusteloos in het gras lang de weg lag. De bestuurder wilde de plaats verlaten, maar werd door voorbijgangers hierop aangesproken.

Op beelden die de redactie van Waterkant.Net binnen kreeg is te zien dat de vooruit van terreinwagen aan de linkerkant beschadigd is. De aangereden man ligt ook aan de linkerkant van de weg (foto’s).

Op het moment van schrijven was de Surinaamse politie alsook een ambulance niet aanwezig. Ook is het niet duidelijk wat de toestand van het slachtoffer is.