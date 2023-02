Politie schiet gericht op verdachte bij aanhouding

De 21-jarige Ryan L. is woensdagavond bij zijn aanhouding aan de Toekomstweg beschoten door de recherche van Paramaribo. De verdachte is daarbij geraakt in zijn linkerarm.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de politie van Latour dinsdagvond twee verdachten heeft ingerekend wegens heling. Ze hadden goederen van diefstal in hun bezit.

Op aanwijzing van een van de verdachte is woensdag Ryan als dader aangemerkt. De politie spoorde hem op en bij het zien van de wetsdienaren probeerde hij te vluchten. De verdachte negeerde alle beleven van de politie en eindelijk was de sterke arm genoodzaakt om gericht op hem te schieten.

Ryan werd in de boeien geslagen en afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Na medische behandeling werd hij overgebracht naar het politiebureau, waar hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.