Benadeelde steekt vermoedelijke autodief in borst

De 32-jarige verdachte Sherwien O. is op woensdag 8 februari ter zake poging moord en zware mishandeling door de Recherche van Regio Paramaribo aangehouden. Hij zou een man, die ervan verdacht wordt zijn auto te hebben gestolen en gesloopt, met een scherp voorwerp in zijn borst hebben gestoken meldt het Korps Politie Suriname.

Sherwien deed op zaterdag 24 december 2022 aangifte van diefstal van zijn voertuig dat aan de Coesewijnestraat geparkeerd stond. Een dag daarna werd het voertuig deels gesloopt terug gevonden in het district Para. Het verder onderzoek in deze zaak werd toen overgedragen aan de Recherche van Regio Paramaribo.

Na uitgewerkte informatie werden er twee manspersonen in beeld gebracht die mogelijk iets te maken hadden met de diefstal van het voertuig. Terwijl het onderzoek gaande was, ontmoette de aangever Sherwien, één van de vermoedelijke verdachte, de 24-jarige Raydel L. op zaterdag 31 december 2022 in de binnenstad en vroeg hem om rekenschap.

Volgens de Surinaamse politie is op camerabeelden te zien dat er daarbij een woordenwisseling ontstond tussen de twee mannen gevolgd door een vechtpartij. Sherwien haalde een scherp voorwerp te voorschijn en bracht Raydel een steekverwonding toe in zijn rechter borstkast. Na de daad koos de verdachte Sherwien het hazenpad, achternagezeten door het slachtoffer Raydel, dat hem op een bepaald moment uit het oog verloor.

Raydel die onwel was geworden, werd voor medische behandeling door een vriend vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Sherwien werd meermalen opgespoord zonder het gewenste resultaat. Hij meldde zich woensdag aan met zijn raadsman en werd aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte Sherwien door de politie in verzekering gesteld.