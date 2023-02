Afgelopen jaar meer dan 300 auto’s over de kop in Suriname

Uit cijfers van de afdeling Medische Registratie van het Academisch Ziekenhuis blijkt dat er afgelopen jaar 315 auto’s over de kop zijn geslagen in Suriname. Dit zegt Helmut Gezius voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) tegen de Surinaamse krant Times of Suriname.

Volgens de voorzitter ging het in januari om 16 wagens, februari 22, maart 11, april 33, mei 27, juni 15, juli 31, augustus 40, september 25, oktober 25, november 19 en december 39.

Naar zeggen van Gezius zou hard en onverantwoord rijden een van de oorzaken van de gevallen zijn. Ook het rijden onder invloed van alcohol of zonder een rijbewijs zou een rol geweest kunnen zijn.