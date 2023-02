Inbreker naakt aangetroffen in slaapkamer van kinderen

Dhiradj C.(30) is op maandag 6 februari in de ochtend naakt aangetroffen in een woning aan de Oeroewastraat in Suriname. Op dat moment was het gezin bestaande uit vader, moeder en twee kinderen van 15 en 16 jaar thuis.

De verdachte drong de woning binnen en kwam in de kamer van de kinderen terecht. Op dat moment lagen die te slapen. Ze schrokken wakker en schreeuwden luidkeels bij het zien van de man.

De vader van de kinderen ging op het gegil af. Hij trof de verdachte naakt in de slaapkamer aan. De man werd aangehouden en overgedragen aan de politie van Flora.

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte via een deur, die niet op slot was, het huis was binnengedrongen.

Bij de aanhouding verklaarde de verdachte bij de politie dat hij onder invloed van drugs was en dat hij naar eten zocht. Ook gaf hij aan dat vanwege de regen zijn kleren nat waren, waarna hij die had uitgetrokken.

De politie heeft de verdachte na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.