Voor vrouw masturberende man kapt echtgenoot die hem op gedrag aanspreekt

De 45-jarige Harold K. is afgelopen weekend door de politie in Suriname opgepakt, nadat hij in het openbaar masturbeerde voor de woning waar een vrouw de was aan het ophangen was en daarna haar man die hem op zijn gedrag aansprak aanviel met een houwer.

De verdachte was zaterdag op het Dalian project geweest voor werkzaamheden. Hij was bezig de berm schoon te maken. Op een gegeven moment zag hij een vrouw, die bezig was kleren aan de waslijn te hangen en begon voor haar woning te masturberen.

De vrouw vond de handelingen van de verdachte niet gepast en stapte naar haar echtgenoot, die op dat moment op de achtertuin bezig was schoon te maken. De echtgenoot liep naar voren en trof de verdachte voor het pand aan.

Bij het zien van de levenspartner van de vrouw, deed Harold alsof hij iets op de grond zocht. De echtgenoot vroeg hem rekenschap, maar de verdachte gaf daarop geen antwoord. Toen de echtgenoot hem vroeg of hij ziek was, reageerde de verdachte boos en zei dat hij hem zou wijzen dat hij daadwerkelijk ziek was.

De verdachte pakte een houwer die hij bij zich had en viel daarmee de echtgenoot aan, die werd geraakt aan zijn hand. De echtgenoot die DNV’er is, droeg een houwer in zijn broekriem. De verdachte wist hem die houwer afhandig te maken en ging vervolgens ermee vandoor.

De ingeschakelde politie van Geyersvlijt wist de verdachte vanwege het doorgegeven signalement op de hoek van de Boni- en de Basitostraat aan te houden, wegens zware mishandeling, poging tot zware mishandeling, diefstal en schennis van de eerbaarheid.

Bij de aanhouding werden twee houwers op de verdachte aangetroffen. Hij werd voor onderzoek overgebracht naar het politiebureau, waar hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.