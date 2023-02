Donatie Coca-Cola aan Groene Groei Suriname voor project kansarme kinderen

In december 2022 organiseerde Fernandes Bottling Company de Coca-Cola No Sugar Christmas Caravan Happiness Stop, een vrolijk en interactief evenement dat mensen samenbracht om geld in te zamelen voor een goed doel. Het bedrijf heeft de SRD 159.215 die ingezameld is verdubbeld, waardoor het totale gedoneerde bedrag op SRD 318.430 komt.

Deze donatie is toegekend aan de Stichting Groene Groei Suriname om hen in staat te stellen een project uit te voeren dat gezond leven en zelfvoorziening voor kansarme kinderen zal stimuleren. Met het project Tiny Food Gardens krijgen de bewoners van een aantal kindertehuizen hulpmiddelen aangereikt om hun eigen groenten te kweken in minstens 10 plantenbakken per tehuis.

“Het welzijn van de gemeenschappen waar we actief zijn, is het belangrijkste onderdeel van onze aanpak voor de komende 10 jaar,” zegt Ayida Slooten, woordvoerder van Fernandes Bottling. “We zijn blij om dit project te ondersteunen, omdat het direct ten goede zal komen aan jongeren en kinderen in nood.”

Jongeren uit achterstandswijken zullen een training krijgen in het maken van de plantenbakken, planten en onderhouden van de bakken, en zij zullen dit vervolgens andere jongeren leren – inclusief degenen die in de gekozen huizen wonen. De belangrijkste drijfveren van het project zijn het leveren van voedzaam voedsel en het vergroten van de zelfredzaamheid van de bewoners. De beste gewassen voldoend aan de behoeften van de tehuizen zullen in samenwerking met hen worden gekozen en er zullen regelmatig bezoeken worden afgelegd om de ontwikkeling te volgen. Ervaring uit het verleden heeft aangetoond dat de tehuizen een aanzienlijk aantal bakken nodig hebben om te planten, en Fernandes Bottling is toegewijd om hen te helpen bij het bereiken van hun doel.

Het project wordt begeleid door Green Growth-champion en Forrest93-ambassadeur Christio Wijnhard, tevens maker van de webserie ‘Busi Taki’. Wijnhard is van mening dat iedereen het moeilijk heeft, en dat kinderen niet met honger naar school zouden moeten gaan. Hij merkt op: “Omdat mensen meer gericht zijn op welvaart en niet op welzijn, komen we in situaties terecht waarin mensen lijden. We willen deze tehuizen helpen zodat ze minder afhankelijk zijn.