1.020 ambtenaren op ministerie ROS in Saramacca; voor de helft geen werk

Districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga van Saramacca is maandag op een bijeenkomst met het personeel van het commissariaat ingegaan op de bewering van VHP-parlementariĆ«r Mahinder Jogi dat ambtenaren door bepaalde dc’s als slaven worden behandeld.

Bansi-Durga liet weten dat in het district Saramacca alleen op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) 1.020 ambtenaren werkzaam zijn.

Naar zeggen van de dc is het geen geheim dat voor de helft van de mensen er geen werk is en van de rest een deel slechts 2 uren per dag arbeid verricht. “Als dit slavernij zou moeten heten wat zouden onze voorouders dan niet blij zijn om slaaf te zijn?”

Bij elkaar opgeteld zijn er volgens de burgermoeder in Suriname bijkans 3.500 ambtenaren werkzaam bij de overheidsdiensten in Saramacca.

“Wij zijn hier met z’n allen verantwoordelijk voor het werk in het district. U bent in dienst van de samenleving. Wij gaan het moeten doen of verwacht u dat de minister van ROS of de president van het land hier de boel moet komen schoonhouden?”

Naar zeggen van Bansi-Durga blijft Saramacca onder haar leiding een district van orde, dicipline, dienend, productief en milieuvriendelijk.