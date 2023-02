VIDEO: ‘No Wan Dei’ van Powl Ameerali en Mark Westfa

Vandaag lanceren Powl Ameerali en Mark Westfa hun nieuw nummer getiteld ‘No Wan Dei’. Ook de bijbehorende videoclip is uitgebracht waarin een old school ‘buiten de stad (Republiek)’ vibe met gitaren en kampvuur terug komt.

De compositie is van Powl Ameerali en het arrangement en de productie van Mark Westfa, die aangeeft dat hij de dingen waar zijn hart ècht naar uit gaat anno 2023 veel bewuster doet.

“In dat kader heb ik Powl Ameerali gevraagd om samen een poku te maken. Niet met een commercieel karakter maar een ‘Lobi firi Prisiri collab’, waarbij we met volledige artistieke vrijheid, konden doen wat we mooi vinden en wat past bij ons. En dat is nog heel veel mooier geworden dan ik had gedacht!” aldus Westfa tegen de redactie van Waterkant.Net.

Check de clip van de twee bekende pokumangs hieronder: