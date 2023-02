Vader Ruiz G. ontmoet moeder Raymon ‘Boiler’ Ford

De vader van Ruiz G., die door de politie in Suriname wordt gezien als de bestuurder van de Mercedes-Benz die Raymon ‘Bolier’ Ford vorige week doodreed, heeft onlangs een bezoek gebracht aan de rouwende moeder van Boiler.

Dat heeft Facebook gebruiker Daniella Pengell via haar pagina laten weten. Ze deelde daarbij onderstaande beelden en zegt dat ze beide partijen bijstaat.

“Zucht! Dit is het begin fb peeps niks dat we doen of zeggen brengt boiler terug Wat we kunnen doen is die mensen bijstaat Ikke persoonlijk sta beide partijen bij. God zegen jullie en probeer positief te blijven”, zegt Daniella op haar pagina.