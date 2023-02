Politie neemt in twee weken 12 vuurwapens in beslag

Naar aanleiding van informatie van de Surinaamse gemeenschap, heeft de politie verschillende zaken kunnen ophelderen. Het gaat om berovingen, inbraken en andere zeer ernstige strafbare feiten die een negatieve impact hebben op het veiligheidsgevoel van de samenleving.

In de periode 16 januari t/m 29 januari 2023, zijn landelijk 226 arrestaties verricht door de politie in Suriname. In totaal zijn 133 verdachten in verzekering gesteld. Dit is ruim 58 procent. In totaal zijn er 206 dossiers ingediend op het Parket. Landelijk zijn er 227 roadblocks uitgevoerd. In deze periode zijn er 12 vuurwapens in beslag genomen.

De Directeur Operaties, commissaris van politie Bryan Isaacs laat optekenen dat zinloos geweld met name onder scholieren, speciale aandacht verdient. “We mogen als samenleving nimmer toestaan dat onze jeugd ontspoord raakt aan verleidingen, misleidingen en de harde criminaliteit”.

Alhoewel de politie haar voorlichting naar deze doelgroep toe heeft opgeschaald, pleit Commissaris Isaacs voor een integrale aanpak van dit fenomeen. Het lijkt op een maatschappelijk probleem en het zou daarom van belang zijn dat gedragsdeskundigen, met de overheid in de lead, zich hieromtrent buigen.

Als gemeenschap moeten we onze jeugd weerbaar maken en beschermen. Per slot van rekening is de jeugd de toekomst van morgen.