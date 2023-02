Opschaling ADRON-lab moet innovatie en voedselveiligheid binnen rijstsector opvoeren

Het laboratorium van het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum ADRON moet binnenkort zodanig ingericht en gemoderniseerd zijn om beter dan voorheen onderzoek te kunnen doen naar ziekten en plagen waarmee de rijstsector te kampen heeft. Modernisering van het ADRON-laboratorium moet ook erin resulteren dat de kwaliteit van Surinaamse rijst steeds beter wordt en dat daarmee Surinames concurrentiepositie op de wereldmarkt wordt verbeterd.

Dit zei LVV-minister Parmanand Sewdien zaterdagmorgen 4 februari 2023 bij de onthulling van een plakkaat ter upgrading van het laboratorium van het ADRON.

Het plakkaat werd onthuld samen met Geraldine St Croix, projectcoördinator van het “Agriculture competitiveness program”, dat sedert 2017 door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij samen met de Inter-American Development Bank (IDB) en het Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) wordt uitgevoerd. Het project heeft als doel het concurrentievermogen van de landbouw, diergezondheid, de gezondheid van planten, de voedselveiligheid, het landbouwonderzoek en de diensten voor technologieoverdracht te verbeteren.

Het IDB L1020-project zoals het bekend staat, is in 2017 van start gegaan en zal bij de afsluiting in 2024 verhoogde landbouwinkomsten en productiviteit, verhoogde export van landbouwproducten, betere bewaking van ziekten en plagen en ontwikkeling van voedselveiligheidsnormen moeten hebben bewerkstelligd. Volgens minister Sewdien komt deze verbetering van de laboratoriumfaciliteiten op het juiste moment waarbij er een heleboel te doen is omtrent residuen van pesticiden en andere gifstoffen in voedsel uit het district Nickerie.

ADRON-directeur Jerry Tjoe Awie is ervan overtuigd dat dit project de innovatie binnen de rijstsector ten goede zal komen. Vooral op het gebied van ziekten,plagen en onkruiden zal er binnenkort beter onderzoek kunnen worden verricht. De aanbesteding- en gunningsprocedures voor het laboratoriumapparatuur zijn reeds afgerond, waardoor nu het wachten is op de levering van dit apparatuur zegt Tjoe Awie.

Volgens Geraldine St Croix is de opschaling van het ADRON-lab één van de grote mijlpalen van het “Agriculture competitiveness project”, waarin totaal 4 laboratoria zullen worden uitgebreid en of worden opgezet. Het grootste hiervan is het cluster lab van LVV dat begin volgend jaar af moet zijn.