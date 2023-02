In de Franse gemeente Charly-sur-Marne, ten oosten van Parijs, is er afgelopen nacht brand uitgebroken in een stadswoning.

Een moeder en haar zeven kinderen hebben daarbij het leven gelaten. De vader heeft ernstige brandwonden opgelopen en ligt in het ziekenhuis.

Franse media melden dat het gaat om een samengesteld gezin. De kinderen (5 meisjes en 2 jongens) waren tussen de 2 en 14 jaar oud.

De brand is reeds geblust. De oorzaak is nog onbekend. Het onderzoek is in volle gang.