Brandstofprijzen bij alle pompen nu boven 31 SRD

Ingaande vandaag moet er veel meer worden neergeteld voor zowel een liter unleaded als diesel bij de pompen van alle oliemaatschappijen in Suriname. Er zijn geen uniforme prijzen meer.

De nieuwe prijs voor een liter unleaded bij GOw2 is vastgesteld op SRD 31,05. Dat is een verhoging van SRD 3,16. Voor diesel moet er SRD 28,49 betaald worden in plaats van SRD 24,33.

Bij Rubis wordt een liter unleaded voor SRD 33,15 en een liter diesel voor SRD 31,97 verkocht.

Bij SOL en Shell kost een liter unleaded nu SRD 33,91 in plaats van SRD 28,10. Diesel is van SRD 24,54 gestegen naar SRD 31,43.

De brandstofprijzen zijn al geruime tijd een gespreksonderwerp tussen de Surinaamse oliemaatschappijen en de regering. Er is hierover breedvoerig gesproken in de regeringsraad onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi.