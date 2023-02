Brandstofprijzen gaan in maart verder omhoog in Suriname

De regering van Suriname komt er niet meer onderuit om de subsidie op brandstof af te bouwen. De staat geeft daaraan maar liefst SRD 350 miljoen per maand uit. Dit moet volgens Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning teruggebracht worden omdat deze kosten drukken op de staatsbegroting.

Het afbouwen van de brandstofsubsidie zal in twee fasen gebeuren. Met de verhoging die per vandaag is gegaan is de eerste aanzet gegeven en wordt er een verhoging van SRD 5 nu doorgevoerd. Volgende maand zal de tweede fase ingaan, waarbij de brandstofprijzen verder omhoog zullen gaan.

De minister heeft enig begrip dat dit een moeilijke maatregel is voor de Surinaamse samenleving en de paniek die het afgelopen weekend is ontstaan. Sinds vrijdagavond is er een rush bij de verschillende pompstations. De pomphouders hebben aangegeven dat de rush op de pompstations juist onnodig is.

Verder geeft de minister aan dat de relatie tussen de oliemaatschappijen en pompstations heel goed is en dat er goed overleg is tussen hen en de overheid. Al voor bekend was dat SOL geen olie zou kunnen leveren in het weekend, is overleg geweest met de andere bedrijven die olie leveren.

Met het verminderen van uitgaven op brandstofsubsidie, zal de overheid ‘extra’ inkomsten hebben die anders gealloceerd zullen worden zoals de cardiologie afdeling aan van het Academisch Ziekenhuis die SRD 20 miljoen nodig heeft per jaar om tenminste 160 personen goede zorg te kunnen verlenen.

Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet heeft vandaag opgeroepen tot een grote protestactie op vrijdag 17 februari op het Onafhankelijkheidsplein. Pakittow, die lid is van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) en de partij ook getagged heeft in zijn oproep, roept op om de huidige regering massaal naar huis te sturen.