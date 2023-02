’s Werelds best betaalde voetballer Cristiano Ronaldo vandaag 38 jaar

De Portugese superster Cristiano Ronaldo is vandaag 38 jaar geworden. De voormalige spits van Real Madrid werd de best betaalde voetballer in de geschiedenis na het ondertekenen van een lucratief contract bij Al-Nassr in december 2022.

Ronaldo heeft een contract getekend tot 2025. Naar verluidt verdient hij een salaris van bijkans 200 miljoen euro per jaar.

De Portugees verliet Manchester United na een controversieel interview waarin hij de club bekritiseerde.

De superster heeft inmiddels deze week zijn eerste officiële doelpunt gemaakt voor Al-Nassr. Tegen Al-Fateh scoorde hij in blessuretijd een penalty en eindigde de wedstrijd 2-2.