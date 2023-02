NGO’s ontvangen grants van Japan

De twee niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) Wi Uma Fu Sranan en de Nationale Vrouwen Beweging (NVB) hebben voor de uitvoering van hun projecten elk een grant ontvangen van Japan.

De ondertekening in het kader van deze financiële injecties heeft plaatsgevonden op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) in Suriname. De overeenkomsten zijn getekend op 2 februari 2023, door de voorzitters van Wi Uma Fu Sranan, de NVB en de Japanse ambassadeur Yutaka Matsubara.

De grant voor Wi Uma Fu Sranan is bestemd voor het opvoeren van de automatisering binnen de processen van productie en verwerking. De focus zal verder liggen op het opschalen van het productievolume.

Voorzitter Tanja Lie A Soe zegt dat de organisatie in staat gesteld zal worden om de verwerkingsfaciliteiten, voor de productie van babyvoeding, te professionaliseren en standaardiseren. “We kunnen opschalen en we kunnen de processen beter controleren. Effectief, efficiënter en voedselveilig verwerken dat is de essentie.”

NVB zal de financiële middelen van ongeveer zestig duizend USD gebruiken voor de renovatie van een trainingsfaciliteit in Para. NVB-voorzitter Eline Graanoogst zegt dat het gaat om een gebouw waarin de organisatie trainingen heeft verzorgd voor vrouwen, die training behoeven op verschillende vlakken.

Met dit project wil de organisatie de bestemming van de faciliteit verruimen. Na afronding van het project is het de bedoeling om vrouwen met moeilijke huissituaties tijdelijk op te vangen en om hun zelfverzekerdheid te versterken.