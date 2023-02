Ministerie waarschuwt voor gebruik e-sigaretten en vapen

“E-sigaretten en vapen mogen nooit worden gebruikt door jongeren, jongvolwassenen of zwangere vrouwen. Het is geen veilig tabaksproduct vanwege het feit dat het gepaard gaat met veel gezondheidsrisico’s.”

Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid in Suriname afgelopen week nogmaals benadrukt onder de noemer Blijf af van E-sigaretten (oftewel vapen). Vapen is een ander woord voor dampen, elektronisch roken en e-roken. Dit wordt gedaan met een elektronische sigaret.

Conform art 13 van de Tabakswet (S.B. 2013 no. 39) van Suriname is het importeren van E-sigaretten en andere tabaksproducten verboden. Indien de producten het land toch worden binnengehaald is er sprake van illegale handel of te wel smokkel.

De industrie voegt smaakstoffen en aroma’s toe aan de vloeistoffen bestemd voor E-sigaretten en doet jongeren geloven dat deze minder of niet schadelijk zijn. Dit is misleiding, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat de damp van een e-sigaret bevat – net als tabaksrook – schadelijke stoffen, zoals nicotine, propyleenglycol, glycerol en aldehyden.

Het inademen van deze stoffen kan behalve de luchtwegen irriteren of beschadigen ook andere zeer ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals kanker.

Het ministerie van Volksgezondheid van Suriname werkt intensief met andere ministeries zoals het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) en het ministerie van Financiën om illegale handel tegen te gaan.

Ook werkt zij aan de bewustwording van de gemeenschap middels het ontwikkelen van communicatieboodschappen om het gebruik van tabak en tabaksproducten te minimaliseren of elimineren. Hiervoor is het noodzakelijk gebleken de tabakswet te wijzigen. Het ministerie is op dit moment hard bezig deze wijzigingen goedgekeurd te krijgen in de Nationale Assemblee.

Het doel hiervan is om voornamelijk jongeren en de niet roker te beschermen en de roker ontmoedigen te roken.