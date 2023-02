Man (65) vermoord te Jango Pasi; dader (34) aangehouden

De 65-jarige Jeroem Daily is vanmorgen om het leven gebracht te Jango Pasi aan de Oost-Westverbinding in het district Marowijne. De politie Albina heeft de 34-jarige dader Milton M. ongeveer 9 km verwijderd van de Oost Westverbinding nabij een kamp opgespoord en aangehouden met een scherp voorwerp in zijn bezit.

De politie van Albina kreeg vanochtend een telefonische melding van een jager dat een lijk van een manspersoon zich bevond te Jango Pasi, meldt het Korps Politie Suriname.

De wetsdienaren speelden direct in op de melding en troffen bij aankomst het lichaam van het slachtoffer Jeroem aan dat geen teken van leven meer vertoonde. Een arts stelde de dood officieel vast.

Naar zeggen van de beller was hij vroeg in de ochtend gaan jagen en zag hij bij terugkeer een manspersoon met een scherp voorwerp in zijn bezit wiens hand besmeurd was met bloed. Hij vond dit vreemd, liep verder en bij het naderen van een kamp zag hij het ontzielde lichaam van Jeroem en schakelde direct de politie in.

De wetsdienaren spoorden direct de verdachte Milton op en hielden hem ongeveer 9 km verwijderd van de Oost Westverbinding bij een andere kamp aan. Het scherp voorwerp dat op hem werd aangetroffen is door de politie in beslag genomen. Het motief tot het plegen van zijn daad is vooralsnog onbekend.

Het ontzielde lichaam van Jeroem is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.