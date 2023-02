Twee rovers op een bromfiets hebben deze week een dronken man gekapt en beroofd aan de Moengostraat in Suriname.

De criminelen stapten na de snode daad weer op de bromfiets en reden weg.

Volgens het slachtoffer K.M. is hij beroofd van een tas met daarin 3000 SRD. Hij heeft een diepte kapwond in zijn gezicht opgelopen.

K.M. werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Hij is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

De politie van Kwatta heeft de zaak in onderzoek.