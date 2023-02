VIDEO: Jongeman in Natin-uniform steelt bromfiets van Natin-complex

Een jongeman gekleed in een groene uniform van Natuurtechnisch Instituut (Natin) heeft donderdagochtend een bromfiets gestolen van het Natin-complex aan de Jagernath Lachmonstraat in Suriname.

Het is nog onbekend of de dader daadwerkelijk een student van de school is. De bromfiets, met kentekennummer 83423, behoort toe aan een student van de school.

De student zegt aan onze redactie dat zijn rijtuig rond 11.45 uur gestolen is. Op dat moment was hij les aan het volgen. De diefstal is vastgelegd door beveiligingscamera’s van de school. De beelden zijn onderaan het bericht te zien.

Na de ontdekking van de diefstal werd de politie ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek.

Er wordt met voortvarendheid gewerkt aan de aanhouding van de verdachte en het terugvinden van de bromfiets.