Bordo gedagvaard om op 15 februari voor de rechter te verschijnen

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft vandaag laten weten dat onder andere Bordo gedagvaard is, om op 15 februari 2023 voor de rechter te verschijnen in de zaak van het ‘begraven vliegtuig‘.

Volgens het Surinaamse OM is het gerechtelijk vooronderzoek in deze zaak afgerond en zijn vijf verdachten gedagvaard om op die dag voor de rechter te verschijnen. Het betreft de drie verdachten P.P, R.P en A.G die eerder waren aangehouden en de twee voortvluchtige verdachten J.M. (Bordo) en C.J.

Tijdens het onderzoek naar een vermiste persoon, welk thans nog in volle gang is, is uit nadere informatie gebleken dat een vliegtuig waarin vermoedelijk drugs werd vervoerd, begraven was in het oosten van Suriname.

Na het uitwerken van verkregen informatie werden enkele personen aangehouden en na intensief speurwerk, werd het vliegtuig daadwerkelijk aangetroffen op desbetreffende locatie.

De vijf verdachten worden onder meer verweten dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan o.a. criminele organisatie, overtreding van de wet verdovende middelen en/of begunstiging.

Bordo heeft voor het laatst in december van zich laten horen.