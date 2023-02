Moeder liet kinderen alleen thuis om andere huurwoning te bezichtigen

De Jamaicaanse moeder van de 2-jarige Alicia, die woensdagmorgen dood werd aangetroffen op een bed in een brandende woning aan de Flamingostraat in Suriname, had de twee kinderen alleen thuis gelaten om een andere huurwoning te bezichtigen. Dit omdat de eigenaar van het pand de maandelijkse huur heeft verhoogd.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat de brandweer de melding omstreeks 09.25u binnenkreeg. Ter plaatse aangekomen stond de bovenwoning in lichterlaaie. Het betreft een hoge neutenwoning, die boven van hout is opgetrokken en onder van steen.

Op het bed werd het verkoolde lijk van het meisje aangetroffen door de brandweer.

De moeder, die ter plaatse aankwam werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Ze raakte bewusteloos. De voorlichter zegt dat de moeder huilend op hem afkwam en zei dat haar kind in de kamer boven lag. Het enige wat ze op dat moment zei is dat ze naar een ander huurhuis uitkeek.

De benedenwoning bleef in takt. Die heeft volgens Pinas wat water- en schroeischade opgelopen. Het huis was aangesloten op het elektriciteitsnet, maar niet tegen brand verzekerd. Vermoedelijk was het broertje van vijf met een aansteker aan het spelen.