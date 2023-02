Filipijnse verpleegkundigen aan de slag bij Academisch Ziekenhuis in Suriname

Deze Filipijnse verpleegkundigen zijn onlangs in Suriname gearriveerd en zullen na enkele werkafspraken van start gaan met hun werkzaamheden op de afdeling Neonatal Intensive Care Unit bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid, de directie van het AZP en een vertegenwoordiging van de kinderartsen van het AZP hebben op 15 juli 2022 een overleg gehad. Dit overleg had te maken met een brandbrief van de kinderartsen over de situatie bij de NICU/PICU van het AZP. Door het wegtrekken van gekwalificeerd kader bij deze afdeling hebben de kinderartsen het besluit genomen om het aantal bedden op de afdeling af te schalen.

In de raad van ministersvergadering is op woensdag 27 juli 2022 goedkeuring verleend voor het aanwerven van Neonatal Intensive Care Unit (NICU) verpleegkundigen uit de Filipijnen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft gelijk stappen ondernomen en is op zoek gegaan naar NICU/PICU -verpleegkundigen uit de Filipijnen.

Vanwege de verscherpte eisen van de Filipijnse overheid heeft het langer geduurd dan verwacht voordat de verpleegkundigen naar Suriname konden afreizen. Er was een speciale licentie nodig die lang op zich heeft laten wachten.

Inmiddels zijn de verpleegkundigen er en met hun ondersteuning en interventie zal de werkdruk op deze afdeling enigszins verlicht worden.