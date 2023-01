Prinses Beatrix vandaag 85 jaar

Prinses Beatrix vier vandaag haar 85ste jaardag. Zij was van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013 Koningin der Nederlanden. Zij is het oudste kind uit het huwelijk van koningin Juliana der Nederlanden en prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld.

Beatrix is ​​de oudste dochter van koningin Juliana en haar man, prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Sinds 2002 is ze weduwe van prins Claus der Nederlanden. Na de toetreding van haar moeder in 1948 werd ze vermoedelijke erfgenaam.

Beatrix ging tijdens de Tweede Wereldoorlog naar een openbare basisschool in Canada en voltooide vervolgens haar basis- en middelbare school in Nederland in de naoorlogse periode. In 1961 behaalde zij haar rechtenstudie aan de Universiteit Leiden. In 1966 trouwde Beatrix met Claus von Amsberg, een Duitse diplomaat, met wie ze drie kinderen kreeg.

Toen haar moeder op 30 april 1980 aftrad, volgde Beatrix haar op als koningin. Tijdens het bewind van Beatrix kregen de Caribische bezittingen van het land een nieuwe vorm met de afscheiding van Aruba en werd het in 1986 het eigen constituerende land binnen het koninkrijk. Dit werd gevolgd door de ontbinding van de Nederlandse Antillen in 2010, waardoor de nieuwe speciale gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba ontstonden en de twee nieuwe samenstellende landen Curaçao en Sint Maarten.

Beatrix is nooit koningin geweest van Suriname omdat het land reeds in 1975 onafhankelijk was geworden. Als prinses bracht ze wel verschillende bezoeken aan Suriname.

Op Koninginnedag, 30 april 2013, deed Beatrix afstand van de troon ten gunste van haar oudste zoon, Willem-Alexander. Ten tijde van haar troonsafstand op 75-jarige leeftijd was Beatrix de oudste regerende monarch in de geschiedenis van het land.