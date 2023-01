OM Suriname start met landelijke virtuele voorgeleiding

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) is op 30 januari gestart met het virtueel voorgeleiden van verdachten. Voorheen werden verdachten fysiek verhoord door de officier van justitie op het Parket van de procureur-generaal (pg). Alleen verdachten in Nickerie en Coronie werden tot nu toe virtueel (via een videoverbinding) verhoord.

Waarnemend pg Garcia Paragsingh had in december reeds laten weten dat het Surinaamse OM de virtuele verhoren landelijk zou invoeren. In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar zijn alle voorzieningen getroffen om verdachten voor te geleiden via een videoverbinding. Vandaag zijn de eerste verdachten reeds virtueel verhoord.

De virtuele voorgeleiding bespaart de staat de hoge kosten voor het vervoeren van verdachten. Daarnaast is voor deze methode gekozen omdat de Parketwacht niet beschikt over voldoende voertuigen. In de coronaperiode zijn verdachten telefonisch voorgeleid, maar de pg geeft de voorkeur aan videobellen omdat de officier van justitie dan ook de verdachte kan zien.

De virtuele kamers zijn landelijk op diverse politiestations ingericht.