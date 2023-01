Dronken bestuurder knalt in volle vaart achterop pick-up

Aan de Welgedacht C-weg vond zondag rond 18.00u een aanrijding plaats, waarbij een terreinwagen keihard achterop een pick-up is geknald.

De pick-up reeds stapvoets voor de terreinwagen, die met een flinke snelheid aan kwam rijden zonder vaart te verminderen voor een drempel. De bestuurder knalde achterop de pick-up. Er ontstond rookontwikkeling in de motorruimte, waarna omstanders met emmers water erger hebben kunnen voorkomen.

De bestuurder van de terreinwagen gaf ter plaatse toe dat hij enkele glazen alcohol had genuttigd. Hij is met de prowagen naar het politiebureau De Nieuwe Grond gebracht voor verder onderzoek.

Alle documenten van beide voertuigen waren in orde. De terreinwagen is in beslag genomen in verband met het onderzoek.