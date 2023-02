Dief steelt lijkenwagen met dode man erin; dumpt naakte lichaam in steegje

De politie in de Amerikaanse stad Rockford is naarstig op zoek naar de 23-jarige Deon Howard. Hij ging er afgelopen week vandoor met een lijkenwagen van een uitvaartcentrum, met daarin nog het lichaam van een dode man.

De lijkenwagen werd een dag later teruggevonden maar zonder lichaam. De volgende dag werd het naakte lichaam van de dode man in een steegje in Chicago gevonden, op ongeveer 160 kilometer van het uitvaartcentrum.

Howard zou het lichaam daar hebben gedumpt, tot grote woede van de familie van de overledene. “Ze hebben mijn baby gevonden. Hij werd naakt in een steegje gedumpt. Hij had geen kleren aan”, vertelde de boze moeder van de overleden man aan een lokaal TV station.

De familie is niet te spreken over het uitvaartcentrum en dat dit zomaar kon gebeuren.

De politie is op zoek naar de 23-jarige man om duidelijk te krijgen wat zijn motief voor de daad was. Een foto van hem werd door de politie publiekelijk gemaakt en is hieronder te zien: