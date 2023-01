Dertien vrouwen van Leidingen krijgen vervolgtraining Textiele Werkvormen

Dertien vrouwen uit de omgeving Leidingen hebben op woensdag 25 januari een aanvang gemaakt met de training ‘Advanced Textiele Werkvormen’. Deze twee maanden durende training wordt verzorgd door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO).

De cursisten hebben in het afgelopen jaar reeds de basistraining met succes afgerond en zullen na de advanced training in staat zijn om op een volwaardige wijze dames- en heren kledingstukken te maken. De training is in financieel opzicht voor een groot deel mogelijk gemaakt door het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning in Suriname.

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) die de cursus voor geopend heeft verklaard, heeft de nadruk gelegd op de meerwaarde van vaktrainingen. Met de opgedane kennis en vaardigheden zullen de participanten volgens hem in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien, hetzij als werknemer, hetzij als ondernemer. Tegen deze achtergrond heeft hij de participanten bemoedigd om de training tot een goed eind te brengen door te leren van twee ervaren instructrices en waar nodig niet te schromen om hun vragen te stellen.

Het feit dat deze groep zich vrijwillig heeft opgegeven voor de training voor gevorderden, zegt volgens de minister veel over de motivatie en discipline van de participanten die eerder met succes de basistraining hebben afgerond.

De overige sprekers bij deze gelegenheid waren: de burgervader van Commewijne, Mohamedsafiek Rajab, als waarnemer op het districtscommissariaat Wanica Noord-West, Naomi Esajas- Friperson, voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO, tevens onderdirecteur Arbeidsmarkt/AWJ, en Anisjah Tamsiran- Saridjan, onderdirecteur Vaktrainingen bij de SAO. Allen hebben de cursisten een hart onder de riem gestoken om ook deze vervolgtraining af te ronden, waarna ze in staat zullen zijn de kost te verdienen en alzo de regie te kunnen nemen over hun eigen leven.

Een bijzonderheid is dat een deskundige op het gebied van Textiele Werkvormen uit de diaspora, Jagwatie Chotkhan-Jhagroe, als trainer mede een bijdrage zal leveren aan deze training.

De basistraining die de cursisten eerder met goed gevolg hebben afgrond was in juni/juli 2022. Toen geschiedde dat in het kader van het Basic Need Trust Fund (BNTF)-9 project: ‘Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen’. De geslaagden werden toen voorzien van een naaimachine als stimulans om zich verder te ontwikkelen tot micro-ondernemers.