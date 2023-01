Wapens bij leerlingen op scholen in Suriname in beslag genomen

De politie is afgelopen week op twee scholen in Suriname gestuit op gaspistolen die leerlingen bij zich hadden.

De buurtmanagers (BM’s) van Uitvlugt, de Majoors van politie R. Nibte en R. Tevreden, werden op woensdag 25 januari door de schoolleiding van de Surinaamse Technische School (STS II) in kennis gesteld dat een leerling zich vreemd gedroeg op school. Bedoelde leerling werd voor een gesprek naar het kantoor geroepen en weigerde dat de docent een kijkje nam in zijn schooltas.

Om erger te voorkomen werden de BM’s ingeschakeld, die een gesprek met de desbetreffende leerling heeft gevoerd. Hierna overhandigde deze scholier een scherp voorwerp aan de BM’s. Daarnaast werd er door de schoolleiding een gasbuks afgestaan aan de BM’s. Dit wapen had de schoolleiding gekregen van een ouder van een ander leerling. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze leerling het wapen van een vriend had gekregen. Hij bracht het mee naar huis en bij sociale controle van de moeder ontdekte zij het wapen bij haar kroost.

Zowel het scherp voorwerp als de gasbuks zijn hangende het onderzoek door de BM’S in beslag genomen meldt het Korps Politie Suriname.

Na verkregen informatie dat een leerling een gaspistool naar school moest hebben gebracht, deed de schoolleiding van de Sarasvatischool op vrijdag 27 januari een tassen controle in alle schoollokalen. Tijdens deze controle stuitte zij op een gaspistool, welke de 15-jarige leerling B.S. bij zich had. Naar zeggen van B.S. behoort de gaspistool aan zijn broer, die meermalen zijn schooltas had geleend en deze waarschijnlijk in zijn schooltas is vergeten.

De buurtmanager van het ressort De Nieuwe Grond, de Agent van politie 1e klasse Rafaëlla Wouter deed de school aan voor verder onderzoek. De broer werd aangezegd zich op voornoemde school aan te melden. Hierna werden de minderjarige B.S. en zijn broer B.A. (22) overgebracht naar het politie bureau De Nieuwe Grond.

Er werden door de buurtmanager Wouter afzonderlijke gesprekken gevoerd met zowel de ouders als de broers. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de broers heengezonden.