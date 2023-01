Vrouw moet uitwijken en knalt met auto tegen EBS stroompaal

De bestuurster van deze auto is vanmiddag in een goot langs de weg geëindigd. Dit gebeurde rond 13.00u aan de Hannaslustweg in Suriname.

De vrouw reed over bovengenoemde weg in de richting van de Magentakanaalweg en zou verklaard hebben dat er ter hoogte van pandnummer 288 een voertuig op haar afkwam en ze moest uitwijken.

Vermoedelijk heeft ze daarbij de controle over het stuur verloren. Ze ging van de weg, ramde een stroompaal van het Surinaamse energiebedrijf EBS en belandde daarna in de goot.

Zowel het voertuig als de paal raakte flink beschadigd. Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig weer op de weg te krijgen.

specialisten van de NV EBS kwamen ter plaatse om de schade te repareren.