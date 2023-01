Nickerie krijgt moderne visaanlandingsplaats

Het district Nickerie zal over een moderne visaanlandingsplaats beschikken. Deze faciliteit zal worden opgezet in Nieuw Nickerie, aan de Van Idsingastraat. Hiertoe is op 28 januari een naambord door president Chandrikapersad Santokhi onthuld op locatie.

Voorzitter Abbas van het visserscollectief in Nickerie is ervan overtuigd dat deze faciliteit een enorme boost zal geven aan de economische ontwikkeling in het district. Hij zegt dat er per vangst met een SK-boot ongeveer 500 kilogram vis kan worden binnengebracht. Twee wekelijks verwacht hij 30 van zulke boten die de vissershaven zullen aandoen om hun vis te verwerken.

Minister Prahlad Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) zegt dat 80 procent van Suriname’s visvangst wordt geëxporteerd, “maar export is niet meer zo makkelijk. Er komen steeds meer internationale regels waaraan voldaan moet worden, om te mogen exporteren,” aldus de minister. Hij doelt daarmee op onder andere eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne, gedegen management van visserij gronden en gedegen faciliteiten. Hier in Nickerie voldoen wij aan geen van de eisen. Het op te zetten visaanlandingsplaats, zal ook beschikken over faciliteiten voor verwerking, opslag en koeling van vis.

President Santokhi zegt dat het strategisch plan dat ruim twee jaar geleden geïnitieerd is, steeds meer gestalte begint te krijgen. Ook aan de afspraken die lopen die tussen Suriname, Guyana en Brazilië wordt geleidelijk aan inhoud gegeven. Het staatshoofd noemt in een adem; rechtstreekse vluchten vanuit Roraima naar Nickerie, projecten voor het produceren van maïs en soya, het aanleggen van een highway waarbij Brazilië zal inkomen en de brug over de Corantijnrivier waarvoor Suriname en Guyana zullen opdraaien.

Het staatshoofd heeft verder aangegeven uit te kijken welke acties er ondernomen worden vanuit de ondernemers om lokale productie te bevorderen. “Als wij ons in Suriname meer gaan richten op visverwerking zullen wij meer verdienen.”