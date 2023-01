Man steekt auto in brand en slaat op de vlucht

Een grijze Toyota Spacio is in de vroege ochtend van zaterdag 28 januari opzettelijk in brand gestoken aan de Boerbuitenweg in Suriname.

Een alerte buurtbewoner, die van het werk naar huis reed, zag plotseling een vlam. In eerste instantie dacht ze dat iemand waarschijnlijk vuil aan het branden was, maar toen ze dichterbij kwam zag ze tot haar schrik dat een voertuig in vlammen stond. Ze nam meteen actie en schakelde de Surinaamse politie in.

De benadeelde en zijn huisgenoten werden door een knal wakker en keken naar buiten. Tot hun schrik zagen de bewoners dat de auto in lichterlaaie stond. De inschakelde politie en de brandweer rukten uit naar het brandadres.

Uit vastgelegde camerabeelden is te zien dat er sprake is van brandstichting. Een man stak een stuk kleding in brand en gooide die vervolgens onder de auto. Hierdoor is het voertuig nagenoeg geheel afgebrand.

De verdachte is na zijn daad in de Oerdistraat gerend.

De aanhouding van de verdachte is een kwestie van tijd. De politie van Munder heeft de zaak in onderzoek.