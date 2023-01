Man probeert met veel US dollars naar Brazilië te vliegen

Dienstdoende luchthaven autoriteiten in Suriname, hebben in de avond van woensdag 25 januari de 39-jarige reiziger Gilberto D. voor overtreding van de deviezenwet op de J.A. Pengel internationale luchthaven aangehouden.

Gilberto die op het punt stond af te reizen naar Brazilië poogde een groot geldbedrag in USD het land uit te voeren. Bij het inchecken werd het geldbedrag ontdekt in twee zogenaamde geschenkpakketten die in zijn reiskoffer en handbagage waren verborgen, meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte reiziger werd overgedragen aan de politie van Zanderij die inmiddels was ingeschakeld. De geldsmokkelaar Gilberto werd vervolgens samen met het in beslag genomen geldbedrag ter voorgeleiding overgedragen aan de afdeling Fraude en Economische delicten van de politie.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte door de politie in verzekering gesteld. Deze zaak wordt verder door de afdeling Fraude en Economische delicten en het Financieel Onderzoek Team onderzocht.