Auto in trens na aanrijding: inzittenden spoorloos

De instanties in Suriname tasten in het duister na een aanrijding vrijdagavond aan de Martin Luther Kingweg, waarbij een auto in een trens terechtkwam. Er werd namelijk niemand aangetroffen in het voertuig.

Rond 19:30u reed de blauw gelakte personenauto (foto) van het merk Toyota Ipsum over bovengenoemde weg. De bestuurder wilde ter hoogte van de Adhinweg zijn voorligger, een grijs gelakte autobus, inhalen. Bij die gelegenheid ramde hij dat voertuig rechts achter.

Door de klap verloor de bestuurder van de personenauto de controle over het stuur en kwam meters verder in de trens langs de weg terecht. De benadeelde bestuurder van de autobus verklaarde dat er een man en een vrouw in de personenauto zaten.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld die ook de brandweer en de ambulance in stelling bracht. Er werd voor het ergste gevreesd, waaronder een beknelling. Na een zoektocht door de politie en brandweer in de trens en in de struiken, werd echter niemand in het voertuig of in de directe pikdonkere omgeving aangetroffen.

De personenauto werd door een sleepwagen uit de trens gehaald en weggesleept. Uit de documenten van het voertuig is gebleken wie de eigenaar is. De politie van Houttuin heeft de zaak in onderzoek.